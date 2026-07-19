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Сборная-открытие ЧМ-2026 Кабо-Верде готова сыграть с Россией

В сборной Кабо-Верде выразили готовность рассмотреть матч с Россией
Paul Childs/Reuters

Координатор сборной Кабо-Верде Жерсон Мело заявил, что команда открыта к возможному проведению матча с российскими футболистами. Его слова приводит Sport24.

«После того, как календарь будет окончательно утвержден, российская сторона сможет направить нам официальное предложение. Мы готовы его рассмотреть. Готов ли Возинья приехать в Россию в случае согласования матча? Он один из лидеров нашей сборной. Если матч будет согласован, он обязательно приедет», — указал он.

Сборная Кабо-Верде на чемпионате мира — 2026 вышла со второго места в группе, сыграв вничью с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. На стадии 1/16 команда уже в дополнительное время проиграла Аргентине.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. Большинство членов Совета ФИФА на данный момент готовы поддержать возвращение российских команд на турниры, однако против этого выступает УЕФА.

Ранее сборную России включили в топ команд, способных выиграть ЧМ-2030.

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