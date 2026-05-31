Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Загитову с предполагаемым возлюбленным засняли на вечере боя Бивола

Фигуристку Загитову с ее вероятным возлюбленным заметили на вечере боя Бивола

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову засняли в компании ее предполагаемого возлюбленного. Соответствующее видео начало распространяться в социальных сетях.

Загитова посетила в Екатеринбурге вечер бокса с участием известного боксера Дмитрия Бивола, который проводил титульный поединок с представителем Германии Михаэлем Айфертом. После поединка фигуристка в компании высокого молодого человека поздравила Бивола с победой. Болельщики в социальных сетях начали предполагать, что неизвестный мужчина — это человек, на плечах которого спортсменка сидела ранее.

15 мая Загитова поделилась на своей странице в социальной сети фотографией из Диснейленда. На снимке она сидит на плечах у молодого человека, который повернут к камере спиной.

«Мы не афишируем, но и не скрываем», — подписала снимок Загитова. Однако личность возлюбленного она сама раскрывать не стала.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова на видео показала, как празднует день рождения.

 
Теперь вы знаете
Метка от Ку-Клукс-Клана и дружба с королем. Что известно о посланнике президента США на ПМЭФ-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!