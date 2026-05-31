Загитову с предполагаемым возлюбленным засняли на вечере боя Бивола

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову засняли в компании ее предполагаемого возлюбленного. Соответствующее видео начало распространяться в социальных сетях.

Загитова посетила в Екатеринбурге вечер бокса с участием известного боксера Дмитрия Бивола, который проводил титульный поединок с представителем Германии Михаэлем Айфертом. После поединка фигуристка в компании высокого молодого человека поздравила Бивола с победой. Болельщики в социальных сетях начали предполагать, что неизвестный мужчина — это человек, на плечах которого спортсменка сидела ранее.

15 мая Загитова поделилась на своей странице в социальной сети фотографией из Диснейленда. На снимке она сидит на плечах у молодого человека, который повернут к камере спиной.

«Мы не афишируем, но и не скрываем», — подписала снимок Загитова. Однако личность возлюбленного она сама раскрывать не стала.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова на видео показала, как празднует день рождения.