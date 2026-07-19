Стало известно, сколько ФИФА заработала за ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года принес Международной федерации футбола (ФИФА) рекордные доходы — $15 млрд. Об этом пишет издание The Guardian.

Согласно опубликованной информации, ключевым фактором роста выручки стали продажи билетов на матчи, включая их перепродажу. ФИФА получает комиссию — по 15% и с покупателя, и с продавца, что в сумме существенно увеличило поступления. Заработанная ФИФА сумма оказалась выше прогнозов, изначально в организации планировали получить около $11 млрд

Этот чемпионат стал первым в истории, на котором сыграли 48 сборных.

Финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

В СМИпоявилась информация, что финал ЧМ может быть перенесен из-за пожаров в Канаде. Дым распространился по нескольким городам Канады и достиг северных штатов США. В Чикаго отменены уличные мероприятия и матч MLS «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс». Если качество воздуха станет опасным для здоровья, Международная федерация футбола может внести изменения в расписание.

Однако позднее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переноса не будет.

Ранее сборная Испании отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 из-за погоды.