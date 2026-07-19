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«Мы выставили себя на посмешище»: Мбаппе о поражении Франции от Англии на ЧМ-2026

Француз Мбаппе: мы выставили себя на посмешище в первом тайме с Англией
Carlos Barria/Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе критично оценил игру своей команды в первом тайме матча за третье место чемпионата мира — 2026 с Англией. Его слова приводит официальный сайт Международной федерации футбола.

«Было два совершенно разных тайма. В первом я понимаю, почему некоторые считают, что мы выставили себя на посмешище и не оправдали ожиданий. Я бы сказал, что мы были просто людьми, а так быть не может. Были совершенно ошеломлены, нас вывели из этого состояния», — указал он.

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу англичан, которые уже в первом тайме повели 4:0. Голами в составе сборной Англии отличились Деклан Райс, Эзри Конса, Джуд Беллингем и Букайо Сака, который оформил хет-трик. При этом Гарри Кейн провел весь матч на скамейке запасных, а Беллингем появился на поле только с замены на 80-й минуте. За сборную Франции забили Брэдли Барколя, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе, который оформил дубль. Также капитан сборной Франции записал на свой счет голевую передачу на Барколя.

В полуфинальном матче французская команда, которая после стадии четвертьфинала считалась главным претендентом на титул, проиграла сборной Испании со счетом 0:2. Англия играла с действующим чемпионом мира — Аргентиной. Команде Томаса Тухеля удалось забить первой, однако следом англичане дважды пропустили, итог матча — 1:2.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Ранее сборная Испании отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 из-за погоды.

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