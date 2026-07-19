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Месси опубликовал эмоциональное обращение перед финалом ЧМ-2026

Месси выложил эмоциональный пост перед финалом ЧМ-2026 с Испанией
Brett Davis/Reuters

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси перед финалом чемпионата мира — 2026 с командой Испании в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал эмоциональное обращение.

«Спасибо каждому из моих партнеров по команде, тренерскому штабу и всем людям, которые каждый день делают все возможное, чтобы эта сборная оставалась одной большой семьей. Что бы ни произошло, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем, которую никто не сможет стереть» — написал он.

Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

В СМИпоявилась информация, что финал ЧМ может быть перенесен из-за пожаров в Канаде. Дым распространился по нескольким городам Канады и достиг северных штатов США. В Чикаго отменены уличные мероприятия и матч MLS «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс». Если качество воздуха станет опасным для здоровья, Международная федерация футбола может внести изменения в расписание.

Однако позднее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переноса не будет.

Ранее сборная Испании отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 из-за погоды.

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