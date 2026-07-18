Арбитр матча за Суперкубок отказался говорить об отсутствии жеребьевки перед пенальти

Арбитр Буланов не стал комментировать отказ от жеребьевки в матче Суперкубка

Главный судья матча за Суперкубок России — 2026 между «Зенитом» и «Спартаком» Евгений Буланов отказался комментировать скандальное решение не проводить жеребьевку перед серией пенальти, а сразу указать на нужные ворота. Об этом пишет корреспондент Sport24 Андрей Бабич в своем Telegram-канале.

На соответствующий вопрос журналиста Буланов отрицательно покачал головой, после чего игнорировал задававшиеся ему вопросы. Позднее Бабич добавил в своем посту, что согласно правилам Международной федерации футбола арбитр не имеет права комментировать свою работу.

Перед серией пенальти жеребьевкой определяются ворота, в которые будут пробиваться 11-метровые. В этот раз судья не стал ее проводить и указал на ворота, за которыми сидели болельщики петербургского клуба. Telegram-канал «Первый спорт» со ссылкой на свой источник пишет, что Буланову приказали так сделать представители Российского футбольного союза.

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее появилась расшифровка скандального эпизода Суперкубка России.