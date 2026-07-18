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Умяров рассказал, как пострадал в потасовке с игроками «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Умяров заявил, что пострадал в потасовке с «Зенитом»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров после матча за Суперкубок России против петербургского «Зенита» заявил, что пострадал во время потасовки, случившейся на 97-й минуте игры после пенальти в исполнении нападающего Александра Соболева.

«Что случилось в концовке? Судья поставил пенальти. Если судья назначает пенальти, то, наверное, он был. С моей точки не особо чисто было видно касание руки. Все, что я видел [после] — все начали бежать в центр, много народа, и сложилось так, что мне почему-то досталось больше всех. Реакция? Вы видели, никакой реакции. Сложилась перед пенальти такая ситуация негативная, но это футбол», — заявил Умяров.

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча

Ранее сообщалось, что в матче за Суперкубок произошел скандал перед серией пенальти.

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