Умяров рассказал, как пострадал в потасовке с игроками «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров после матча за Суперкубок России против петербургского «Зенита» заявил, что пострадал во время потасовки, случившейся на 97-й минуте игры после пенальти в исполнении нападающего Александра Соболева.

«Что случилось в концовке? Судья поставил пенальти. Если судья назначает пенальти, то, наверное, он был. С моей точки не особо чисто было видно касание руки. Все, что я видел [после] — все начали бежать в центр, много народа, и сложилось так, что мне почему-то досталось больше всех. Реакция? Вы видели, никакой реакции. Сложилась перед пенальти такая ситуация негативная, но это футбол», — заявил Умяров.

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча

Ранее сообщалось, что в матче за Суперкубок произошел скандал перед серией пенальти.