Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Спорт

«Это не обсуждается»: появилась расшифровка скандального эпизода Суперкубка России

Появилась расшифровка разговора арбитра Буланова с капитаном «Спартака» Зобниным
Александр Вильф/РИА Новости

Telegram-канал «Первый спорт» опубликовал расшифровку разговора главного судьи матча за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» Евгения Буланова с капитаном красно-белых Романом Зобниным в тот момент, когда стало известно, что ворота на серию пенальти были выбраны без жеребьевки.

«Смотрите, организаторы (РФС) просят для безопасности – поскольку полетели бутылки – пробивать без жребия сразу в эти ворота», — заявил арбитр.

Зобнин, который в этот момент находился рядом с Булановым, попытался возмутиться и оспорить решение выбрать ворота без жеребьевки, однако судья заявил, что «это не обсуждается». На все возмущения капитана красно-белых Буланов ссылался на уже принятое решение, отказываясь его обсуждать.

Пенальти били в ворота, за которыми сидели болельщики «Зенита».

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее в «Спартаке» рассказали, как прошел судейский семинар.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Связь пропала, а доехать надо? Топ офлайн-карт, которые работают в России и без интернета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!