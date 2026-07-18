«Это не обсуждается»: появилась расшифровка скандального эпизода Суперкубка России

Telegram-канал «Первый спорт» опубликовал расшифровку разговора главного судьи матча за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» Евгения Буланова с капитаном красно-белых Романом Зобниным в тот момент, когда стало известно, что ворота на серию пенальти были выбраны без жеребьевки.

«Смотрите, организаторы (РФС) просят для безопасности – поскольку полетели бутылки – пробивать без жребия сразу в эти ворота», — заявил арбитр.

Зобнин, который в этот момент находился рядом с Булановым, попытался возмутиться и оспорить решение выбрать ворота без жеребьевки, однако судья заявил, что «это не обсуждается». На все возмущения капитана красно-белых Буланов ссылался на уже принятое решение, отказываясь его обсуждать.

Пенальти били в ворота, за которыми сидели болельщики «Зенита».

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее в «Спартаке» рассказали, как прошел судейский семинар.