Фанаты «Спартака» оскорбляли игрока «Зенита» Соболева во время матча за Суперкубок

Фанаты «Спартака» скандировали оскорбления про Соболева в игре за Суперкубок

Болельщики московского «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева по ходу матча за Суперкубок России.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года. Часть болельщиков обоих клубов негативно восприняла данный трансфер.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов. «Спартак» впереди — 1:0 после первого тайма.

В матче 30-го тура минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 52 очка.

«Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв в Суперфинале «Краснодар». Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти красно-белые оказались точнее — 4:3.

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