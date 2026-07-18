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Сборная Испании отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 из-за погоды

Сборная Испании отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 из-за грозы
Kirby Lee/Imagn Images/Reuters

Сборная Испании отменила тренировку перед предстоящим матчем финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной команды Аргентины из-за грозы. Об этом сообщило издание COPE в социальной сети X.

Согласно опубликованной информации, в штате Нью-Джерси ожидается ухудшение погодных условий, ливни и грозы, некоторые из которых уже начались. При этом подобная погода поможет развеять дым от лесных пожаров, который тянет из Канады.

Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

В СМИпоявилась информация, что финал ЧМ может быть перенесен из-за пожаров в Канаде. Дым распространился по нескольким городам Канады и достиг северных штатов США. В Чикаго отменены уличные мероприятия и матч MLS «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс». Если качество воздуха станет опасным для здоровья, Международная федерация футбола может внести изменения в расписание.

Однако позднее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переноса не будет.

Ранее Джанни Инфантино назвал финал чемпионата мира 2026 года благословлением от богов.

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