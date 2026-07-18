«Зенит» выиграл Суперкубок России

Петербургский «Зенит» одолел московский «Спартак» и выиграл Суперкубок России.

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В сериии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов.

В матче 30-го тура минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 52 очка.

«Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв в Суперфинале «Краснодар». Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти красно-белые оказались точнее — 4:3.

Ранее в «Спартаке» рассказали, как прошел судейский семинар.