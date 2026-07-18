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ЦСКА разгромно проиграл «Динамо»

«Динамо» с крупным счетом обыграло ЦСКА в товарищеском матче
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Московское «Динамо» уверенно обыграло столичный ЦСКА в товарищеском матче, который прошел в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России.

Встреча завершилась с результатом 5:2. В составе «Динамо» голами отметились Давид Рикардо, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Бителло и Данил Глебов. Первый гол армейского клуба оформил Жоао Виктор, во второй раз отличился Энрике Кармо.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) стартует 24 июля 2026 года. Чемпионат откроется матчем между ЦСКА и «Балтикой»: игра состоится 24 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Динамо» на следующий день сыграет с самарскими «Крыльями Советов», встреча начнется в 20:00 мск.

В прошлом сезоне РПЛ ЦСКА оказался на пятой строчке, пропустив перед петербургский «Зенит», «Краснодар», московские «Локомотив» и «Спартак». «Динамо» завершило сезон на седьмой строчке. По ходу сезона в обеих командах были проведены тренерские перестановки, теперь ЦСКА тренирует Дмитрий Игдисамов, главным тренером «Динамо» является Сандро Шварц.

Ранее в «Спартаке» рассказали, как прошел судейский семинар.

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