Трусова рассказала, что сейчас в ее жизни есть только тренировки

Фигуристка Трусова: в жизни сейчас только тренировки

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что сейчас активно готовится к новому сезону, передает «Чемпионат».

«Готовимся к сезону. В принципе, в жизни сейчас только тренировки, больше нечего. Очень хорошо, что нас допустили. Надеемся скоро поехать на международные старты», — сказала Трусова.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Трусова получила диплом МГУ.