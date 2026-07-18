Стали известны составы «Зенита» и «Спартака» на матч за Суперкубок России

«Спартак» и «Зенит» объявили составы на матч за Суперкубок России

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок России.

«Зенит»: Адамов, Вега, Дивеев, Нино, Дркушич, Педро, Глушенков, Соболев, Мантуан, Барриос, Вендел.

«Спартак»: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Барко, Маркиньос, Солари, Зобнин, Умяров, Мартинс, Фернандеш.

Встреча состоится 18 июля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

В матче 30-го тура минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 52 очка.

«Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв в серии пенальти «Краснодар». Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Ранее российский тренер рассказал, какой счет стоит ждать в матче «Зенит» — «Спартак».