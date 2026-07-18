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Инфантино назвал финал чемпионата мира 2026 года благославлением от богов

Инфантино о финале ЧМ: это благословление от футбольных богов
MANDEL NGAN/Reuters

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино высказался о предстоящем финале чемпионата мира-2026, заявив, что он является благославлением от футбольных богов, передает Marca.

«Этот финал – благословение от футбольных богов. Будут Месси, Ламин Ямаль и многие другие выдающиеся игроки. Это невероятно. Это две лучшие команды. Они заслужили участие в этом финале и играли исключительно хорошо», — сказал Инфантино.

Финал чемпионата мира ИспанияАргентина состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее чемпиону мира в составе сборной Испании отказали в американской визе.

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