Футболист Погребняк назвал ЧМ 2026 года лучшим в своей жизни

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Павел Погребняк назвал чемпионат мира – 2026 лучшим в своей жизни, передает «Чемпионат».

«Чемпионат мира получился очень конкурентноспособным. Команды подровнялись, физически выглядели очень круто. Если говорить в целом, это лучший чемпионат мира, который я наблюдал за свою жизнь», — сказал Погребняк.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0. Аргентина в своем полуфинале обыграла со счетом 2:1 Англию. Финал начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в прошлом финале обыграла Францию.

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