Легенда «Барселоны»: Месси закрыть невозможно

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Андрес Иньеста заявил, что невозможно полностью закрыть аргентинского футболиста Лионеля Месси в финале чемпионате мира 2026 года, передает Goal.

«Полностью закрыть Месси невозможно. Вопрос скорее в том, насколько Испания сможет навредить Аргентине собственной игрой: создавать моменты и реализовывать их, когда они появляются. О Месси нет слов — я просто не знаю, как это описать», — сказал Иньеста.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0. Аргентина в своем полуфинале обыграла со счетом 2:1 Англию. Финал начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в прошлом финале обыграла Францию.

Ранее тренер сборной Аргентины ответил на вопрос, сыграет ли Месси на еще одном ЧМ.