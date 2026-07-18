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Спорт

Легендарный футболист сборной России заявил, что Инфантино прогнулся под Трампа

Экс-футболист Погребняк: Инфантино прогнулся под Трампа
Phil Noble/Reuters

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Павел Погребняк заявил, что глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прогнулся под президента США Дональда Трампа, передает «Чемпионат».

«Понятно, что разочаровали немцы и бразильцы, а удивил Инфантино, который прогнулся под Дональда. Но это не помогло», — сказал Погребняк.

Футболист сборной США Фоларин Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Балогун принял участие в матче, однако помочь своей сборной не смог — США проиграли Бельгии со счетом 1:4. В четвертьфинале бельгийцы уступили Испании — 1:2.

Ранее Трамп прокомментировал скандал с дисквалификацией футболиста сборной США на ЧМ.

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