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Спорт

Мостовой предсказал счет матча за бронзу ЧМ Франция — Англия

Мостовой считает, что Франция одолеет Англию в матче за бронзу ЧМ
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что Франция обыграет Англию в матче за бронзу чемпионата мира, передает Sport24.

«Чаще всего матчи поздних стадий на чемпионатах мира такими результативными и не бывают. Максимальный счет, который мы можем увидеть, — 2:1. Предположу, что в пользу Франции», — сказал Мостовой.

Финал чемпионата мира между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск. Матч за третье место между Англией и Францией пройдет 18 июля в Майами.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее Мостовой рассказал, нужен ли на чемпионатах мира по футболу матч за третьем место.

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