Овечкина назвали русским медведем

Защитник «Юта Маммот» Михаил Сергачев назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина русским медведем, передает «Чемпионат».

«Александр такой русский медведь. В нем столько здоровья. И я ему желаю ещё больше здоровья и побольше голов. Он красавец. Сколько он еще мог бы сыграть, я не знаю. Мне кажется, сколько захочет, столько и сможет», — сказал Сергачев.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Гретцки, на счету которого 1016 голов.

Ранее Овечкин рассказал, ради чего он подписал новый контракт с «Вашингтоном».