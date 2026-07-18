Чемпиону мира в составе сборной Испании отказали в американской визе

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Жоан Капдевила рассказал в своих соцсетях, что он не сможет посетить финале чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины из-за того, что ему отказали в американской визе.

«Вы даже не представляете, как сильно я хотел оказаться там вместе со всеми моими партнерами по команде 2010 года и поддержать нынешний состав», — написал Капдевилла, попросив помощи у президента США Дональда Трампа.

Финал чемпионата мира Испания — Аргентина состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее Андрей Аршавин объяснил, почему считает удавшимся чемпионат мира — 2026.