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Тренер сборной Аргентины ответил на вопрос, сыграет ли Месси на еще одном ЧМ

Тренер сборной Аргентины Скалони не исключил, что Месси сыграет на еще одном ЧМ
Denny Medley/Imagn Images/Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не исключил того, что Лионель Месси сыграет на еще одном чемпионате мира, передает Marca.

«Еще один чемпионат мира для Месси? Откуда мне знать? Вам нужно спросить об этом самого Лео. Понятия не имею, потому что он никогда не перестает удивлять. Это вопрос к нему», — сказал Скалони.

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1.

На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в прошлом финале обыграла Францию.

Ранее Месси заявил, что готовился к ЧМ-2026 каждый день в течение года.

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