Хабиб сделал политическое заявление перед финалом ЧМ

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил в своих соцсетях, что в финале чемпионата мира по футболу будет болеть за сборную Испании из-за того, что испанцы поддерживают Палестину.

«Финал чемпионата мира пройдет между Аргентиной, которая любит Израиль, и Испанией, которая любит Палестину. Я знаю, за кого я буду болеть», — написал Хабиб.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию в серии пенальти. В финале ЧМ-2026 сразятся 19 июля сборные Аргентины и Испании, которые выбили на стадии полуфинала Англию и Францию соответственно.

Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен словенский судья Славко Винчич.

Ранее стало известно, сколько продлится перерыв в финале ЧМ-2026.