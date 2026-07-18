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«Вовремя уйти — это мастерство»: Фетисов о карьере Овечкина

Чемпион ОИ Фетисов: Овечкин имеет право принимать те решения, которые принимает
Daniel Kucin Jr./Reuters

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов ответил, сможет ли российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграть в Национальной хоккейной лиге больше, чем один сезон. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Понятно, что вовремя уйти — это тоже большое мастерство. Но он имеет на все право, принимать те решения, которые он примет. И мы должны это всё поддержать, согласиться с этим решением. Конечно, я желаю ему эти 11 шайб забить и завладеть рекордом на ближайшие 100 лет», — заявил он.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Гретцки, на счету которого 1016 голов.

Ранее Овечкин рассказал, ради чего он подписал новый контракт с «Вашингтоном».

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