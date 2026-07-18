«Зачем ты рассказал?» Российский игрок НХЛ о контракте Овечкина

Защитник «Юты Маммот» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Михаил Сергачев признался, что не хотел спойлеров по ситуации с новым контрактом российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Но в итоге мне один из его друзей сказал, что он все-таки подпишет новый контракт. И я такой: «Блин, зачем ты рассказал?». Конечно, я обрадовался. Сашу поздравил только потом, когда он уже официально подписался с «Вашингтоном». Я счастлив, что Саша еще на год остается в НХЛ», — указал он.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Гретцки, на счету которого 1016 голов.

Ранее Овечкин рассказал, ради чего он подписал новый контракт с «Вашингтоном».