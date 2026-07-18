Финал чемпионата мира по футболу оказался под угрозой срыва

Представители Белого дома встретятся с главой ФИФА Джанни Инфантино до финала чемпионата мира по футболу, чтобы обсудить возможные угрозы для здоровья из-за смога от лесных пожаров в Канаде, окутавшего Нью-Йорк и Нью-Джерси. Об этом в соцсети X сообщил журналист Sky News Роб Харрис.

Стороны оценят угрозу здоровью людей из-за ухудшения качества воздуха в Нью-Йорке и Нью-Джерси накануне решающего матча ЧМ-2026.

Смог от лесных пожаров в Канаде достиг США, в том числе и восточного побережья: дым окутал Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, другие крупные города.

Финальный матч между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск. Главным арбитром игры назначен словенский судья Славко Винчич.

Матч за третье место между Англией и Францией пройдет 18 июля в Майами.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее Андрей Аршавин объяснил, почему считает удавшимся чемпионат мира — 2026.