«Нет причин беспокоится»: тренер Гуменника о его нейтральном статусе

Вероника Дайнеко, тренер российского фигуриста Петра Гуменника, выразила уверенность, что ее подопечный спокойно получит нейтральный статус еще раз. Ее слова приводит Sport24.

«Все в порядке. Нет никаких причин беспокоиться. Петр обязательно появится в списках, но чуть позже. Сейчас в них есть только несколько наших фигуристов, их будет больше. Тем более, он уже получал его для поездки на Олимпиаду, так что без проблем получит еще раз», — указала она.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020). В 2025 году он получил нейтральный статус и выступил на Олимпийских играх — 2026.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее Аделия Петросян получила нейтральный статус от ISU.