«Белый урод»: игрока сборной Франции оскорбили на расистской почве

Футболист сборной Франции Люка Динь подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после поражения команды от Испании в полуфинале чемпионата мира — 2026. Цитаты из комментариев приведены в Telegram-канале «Первый спорт».

Игрока раскритиковали после того, как из-за его фола на Ламине Ямале был назначен пенальти в ворота сборной Франции.

Фанаты в социальных сетях писали следующее: «Грязный кусок белого дерьма!»; «Я не хочу, чтобы в сборной Франции были ещё белые!»; «Ты – единственный белый в команде, и мы проиграли из-за тебя!»; «Уберите этого белого урода из команды!»; «Мы вызвали белого парня в сборную [Франции], чтобы угодить французам?!».

Встреча завершилась поражением Франции с результатом 0:2. На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

Французы сыграют в матче за третье место чемпионата мира — 2026 с национальной командой Англии. Встреча состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что ФИФА и Белый дом обсудят риски проведения финала ЧМ-2026 из-за пожаров.