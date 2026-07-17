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ФИФА и Белый дом обсудят риски проведения финала ЧМ-2026 из-за пожаров

ФИФА и Белый дом обсудят риски проведения финала ЧМ-2026 на фоне лесных пожаров
Ueslei Marcelino/Reuters

Представители Белого дома встретятся с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино в преддверии финала чемпионата мира — 2026 из-за ситуации с дымом от лесных пожаров. Об этом сообщает журналист Sky News Роб Харрис на своей странице в социальной сети X.

Встреча состоится 17 июля, на ней будет обсуждаться потенциальная опасность для здоровья, связанную с дымом от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси.

До этого появилась информация, что финал чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Испании может быть перенесен из-за пожаров в Канаде. Дым распространился по нескольким городам Канады и достиг северных штатов США. В Чикаго отменены уличные мероприятия и матч MLS «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс». Если качество воздуха станет опасным для здоровья, Международная федерация футбола может внести изменения в расписание.

Финальный поединок должен состояться 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, сколько продлится перерыв в финале ЧМ-2026.

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