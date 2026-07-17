Стало известно, сколько продлится перерыв в финале ЧМ-2026

Перерыв в финальном матче чемпионата мира — 2026 продлится 17 минут. Об этом сообщает Marca.

Из них 11 минут будут отведены на музыкальные выступления Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера, что значительно меньше, чем предполагалось ранее. Остальные шесть минут будут использованы для установки и последующего демонтажа сцены, необходимой для музыкального шоу, а также для полива газона.

15 июля появилась информация, что перерыв финального матча чемпионата мира 2026 года может продлиться до 30 минут из-за шоу. Ожидается, что сама концертная программа продлится около 11 минут, а остальное время потребуется для установки и демонтажа сцены. Пока официального подтверждения этой информации нет.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию. В финале ЧМ-2026 сразятся 19 июля сборные Аргентины и Испании, которые выбили на стадии полуфинала Англию и Францию соответственно.

Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск. Главным арбитром игры назначен словенский судья Славко Винчич.

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