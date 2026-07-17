В «Зените» рассказали, за кого будут болеть в финале ЧМ-2026

Защитник «Зенита» Дивеев заявил, что будет болеть за Испанию в финале ЧМ-2026

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев перед матчем со «Спартаком» за Суперкубок России заявил, что будет поддерживать сборную Испании в финале чемпионата мира по футболу. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Все команды, за кого я болел, вылетели. В финале буду болеть из Испанию, они очень спокойно контролировали мяч в игре с Францией, мне понравился их настрой и спокойствие. Буду в финале поддерживать именно их», — заявил Дивеев.

Игра «Зенит» — «Спартак» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В матче 30-го тура минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 52 очка.

Финал чемпионата мира — 2026 будет сыгран 19 июля в Нью-Джерси, трофей разыграют сборные Испании и Аргентины.

Ранее в «Спартаке» рассказали, за кого будут болеть в финале ЧМ-2026.