Травмировавшийся Макгрегор назвал имя предполагаемого соперника

Боец Макгрегор заявил, что его следующий бой должен быть с Холлоуэем

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что его следующий поединок в смешанных единоборствах должен состояться с американцем Максом Холлоуэем. Его слова приводит Championship Rounds в социальной сети X.

«Следующим соперником должен быть Холлоуэй», — заявил он.

12 июля Макгрегор и Холлоуэй встретились в октагоне на турнире UFC 329. Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца поединок стал первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

До этого последним боем Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде, когда ирландец получил перелом ноги.

Ранее Джефф Монсон ответил на требование Макгрегора о пересмотре боя из-за травмы.