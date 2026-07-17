Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Швеции

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал финала турнира АТР-250 в Бостаде, Швеция.

Его соперником был представитель Аргентины Себастьян Баэс. Встреча, которая длилась 1 час, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:2.

Рублев выполнил пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Баэс не сделал в игре эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем раунде российский теннисист сразится с победителем матча Алехандро Табило (Чили) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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