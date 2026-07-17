«Куда ты катишься?» Экс-глава ФИФА подверг организацию критике из-за ЧМ

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер на своей странице в социальной сети X раскритиковал возможное удлинение перерыва между таймами в финальном матче ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.

«Паузы на «водопой» — только начало. Финал чемпионата мира покажет хайлайт турнира — самый длинный перерыв в истории футбола. Финал чемпионата мира — это как копия Супербоула. Куда ты катишься, ФИФА?» — написал он.

15 июля появилась информация, что перерыв финального матча чемпионата мира 2026 года может продлиться до 30 минут из-за шоу. Ожидается, что сама концертная программа продлится около 11 минут, а остальное время потребуется для установки и демонтажа сцены. Пока официального подтверждения этой информации нет.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию. В финале ЧМ-2026 сразятся 19 июля сборные Аргентины и Испании, которые выбили на стадии полуфинала Англию и Францию соответственно.

Ранее Андрей Аршавин объяснил, почему считает удавшимся чемпионат мира — 2026.