«Иначе считают бедняги, не знающие правил»: Тарасова о первых номерах сборной России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что первыми на международные турниры должны ехать действующие чемпионы России Аделия Петросян и Петр Гуменник. Ее слова передает Sport24.

«Для меня абсолютно очевидно, что в качестве первого номера от России на международные соревнования должна ехать Аделия Петросян. Она действующая чемпионка страны, поэтому должна быть нашим первым выбором. У мужчин ситуация такая же, хотя Петр Гуменник еще не получил нейтральный статус. Моя позиция основана исключительно на правилах», — сказала Тарасова.

16 июня стало известно о получении Петросян нейтрального статуса.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее стало известно, что Александра Трусова выступит на ледовом шоу в Пекине.