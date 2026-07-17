Аршавин объяснил, почему считает удавшимся чемпионат мира — 2026

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet заявил, что считает чемпионат мира по футболу 2026 года удавшимся.

«Мне кажется, он удался. Много хороших матчей, есть свои звезды, свои герои. Там Возинья такой феномен футбольный. Видишь, надо просто одну игру хорошо сыграть — и на тебя подписываются 20 млн человек», — сказал Аршавин.

Финал чемпионата мира Испания — Аргентина состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее стало известно об угрозе переноса финала ЧМ.