Гвардиола ответил, будет ли продолжать тренерскую работу

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что на данный момент не намерен возвращаться к тренерской деятельности. Его слова передает Sky.

«Ментально я ни в чем не нуждаюсь. Я начал тренировать в 37 лет, вся моя жизнь была связана с футболом. Теперь я хочу попробовать узнать жизнь по-новому, быть счастливым, занимаясь и другими вещами, не связанными с футболом. Возможно, однажды я проснусь и скажу: «Ок, я хочу вернуться к тренировкам», — я должен почувствовать, что мне этого не хватает, а сейчас я этого не ощущаю», — сказал Гвардиола.

22 мая появилась информация о том, что Гвардиола покидает «Манчестер Сити» после десяти лет в клубе. При этом он останется в структуре City Football Group в роли посла.

Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в 2016-м. За время его работы клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов и неоднократно брал титул чемпиона Англии.

В последнем матче под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2. В турнирной таблице чемпионата Англии «Сити» занял второе место.

Ранее появилась информация, что Гвардиола может возглавить сборную Италии.