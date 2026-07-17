Экс-футболист «Зенита» может перейти в «Барселону»

Колумбийский нападающий саудовского «Аль-Насра» Джон Дуран, выступавший в аренде за «Зенит», может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По данным издания, «Барселона» интересовалась Дураном еще год назад. Сейчас сам игрок намерен вернуться в европейский футбол. «Аль-Наср» официально одобрил поиски нового клуба для нападающего. Представители Дурана также предложили его «Бенфике».

Джон Дуран подписал с «Зенитом» арендное соглашение 4 февраля, оно было рассчитано до конца сезона. Футболист провел за команду девять матчей во всех турнирах, в этих играх он отметился двумя забитыми мячами.

«Зенит» завершил прошедший розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) на первом месте, команда в 11-й раз стала чемпионом страны. Петербуржцы на два очка опередили «Краснодар», не сумевший защитить титул. Замкнул тройку призеров московский «Локомотив».

В Кубке России сине-бело-голубые завершили борьбу на стадии полуфинала Пути регионов. Петербуржцы впервые за 12 лет проиграли дома «Спартаку»: красно-белые взяли верх в серии пенальти — 0:0 (6:7) — и впоследствии стали победителями соревнований.

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