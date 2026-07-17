Ставший звездой на ЧМ вратарь Кабо-Верде ответил, за какой клуб намерен выступать

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья заявил, что хочет найти клуб, который будет рассматривать его как игрока, а не как маркетинговый актив. Его слова приводит CBS.

«Надеюсь найти клуб, который будет действительно заинтересован во мне как в футболисте и оценит мой вклад на поле, а не будет руководствоваться маркетинговыми соображениями. Факт, что в 40 лет я продолжаю играть, говорит о моей страсти к этой игре. Я хотел бы выступать еще как минимум год‑два», — сказал Возинья.

На чемпионате мира 2026 года сборная Кабо-Верде впервые вышла в плей-офф. На стадии 1/16 Аргентина с трудом одержала победу над Кабо-Верде со счетом 3:2.

Южноамериканцы открыли счет в первой половине игры — отличился Лионель Месси. Во втором тайме островитяне отыгрались благодаря точному удару Дероя Дуарте. На 92-й минуте подопечные Лионеля Скалони вновь вышли вперед — мяч забил Лисандро Мартинес. Но даже после этого чемпионы мира не перехватили инициативу и вскоре пропустили снова: на 103-й минуте Сидни Лопеш Кабрал великолепным ударом от края штрафной в дальнюю девятку восстановил равновесие. Все решил точный удар Кристиана Ромеро после подачи углового от Месси: он принял мяч за дальней штангой, обработал и пробил под перекладину.

Ранее агент Возиньи сообщил, что футболист готов к переходу в РПЛ.