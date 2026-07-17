«Нет места безопаснее, чем Россия»: легенда UFC о получении гражданства

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Джон Джонс назвал Россию самым безопасным местом на земле. Его слова передает Ring Magazine.

«Мне стоит оформить российское гражданство, так как я часто посещаю эту страну? На данном этапе меня это совсем не смущает. Знаете, люди постоянно спрашивают: «Как там в России, безопасно ли?» А я отвечаю: «Чувак, нет места безопаснее, чем Россия. Стоит тебе пересечь линию, и тебя могут больше никогда не услышать». Когда ты находишься в таком обществе, все просто ведут себя ровно», — сказал Джонс.

Джонс — бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации, действующий чемпион UFC в тяжелом весе. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации. Всего на его счету в ММА 28 победных поединков, еще один бой был признан несостоявшимся.

В конце июня 2025 года Джонс объявил о завершении карьеры, однако спустя некоторое время вновь вернулся в пул тестирования бойцов UFC.

Ранее Конор Макгрегор потребовал признать последний провальный бой несостоявшимся.