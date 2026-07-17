«Дешам побоялся»: ветеран «Спартака» объяснил поражение Франции на ЧМ-2026

Легенда сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» прокомментировал полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Испании.

«У Франции самая сильная линия атаки, но, если ее не снабжать мячами, она ничего представлять из себя не будет. Потому что как они без мяча будут разрывать оборону? И из-за того, что Рабьо один был, ему приходилось очень много фолить и он получил желтую карточку. Его как раз убирать нельзя было, но Дешам побоялся. Дешам вообще всего боялся еще до игры. И он его убрал», — сказал Бубнов.

Матч прошел 14 июля и завершился победой сборной Испании со счетом 2:0. На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро. В результате Испания вышла в финал, где встретится командой Аргентины.

Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск. Матч за третье место между Англией и Францией пройдет 18 июля в Майами.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее стало известно, кто будет судить финал ЧМ-2026.