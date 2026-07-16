Российский футболист заявил, что преклоняется перед Месси

Бывший форвард итальянской «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов заявил, что считает аргентинца Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира, передает «Советский спорт».

«После полуфинала можно однозначно сказать, что Месси — лучший игрок чемпионата мира. Хотя не скажу, что и до матча с Англией были какие-то сомнения. Хотя у Испании хорош Родри. Нонсенс, что делает Месси. Я просто преклоняюсь», — сказал Колыванов.

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1. На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0. Англия сразится с Францией в матче за третье место.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в прошлом финале обыграла Францию.

Ранее министр иностранных дел Израиля высмеял болельщиков сборной Англии.