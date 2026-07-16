Футболист сборной Франции играл на чемпионате мира с переломом позвоночника

Футболист сборной Франции Вильям Салиба играл на чемпионате мира с переломом позвоночника, передает RMC Sport.

Игрок получил повреждение за два месяца до начала турнира. Салиба провел шесть матчей чемпионата мира на обезболивающих. Также он получал помощь врачей. Салиба попросил замену лишь в полуфинале чемпионата мира с Испанией. Встреча завершилась со счетом 0:2. На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

Сроки возвращения игрока на поле пока неизвестны.

Во втором полуфинале, который состоялся 15 июля, сыграли за выход в финал сборные Англии и Аргентины. Аргентинцы победили со счетом 2:1.

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее легенда петербургского «Зенита» объяснил, за счет чего Испания обыграла Францию в полуфинале ЧМ.