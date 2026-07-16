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Стало известно, посетит ли Трамп финал чемпионата мира по футболу

Трамп посетит финал чемпионата мира по футболу
Yves Herman/Reuters

Президент США Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании, передает Sky News.

Трамп вручит трофей за победу на ЧМ победителю финала совместно с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Встреча состоится 19 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. Аргентина является действующим чемпионом мира. В финале 2022 года Аргентина обыграла Францию.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее российского болельщика обокрали в Мексике во время ЧМ.

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