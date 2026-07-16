Британская королевская семья обратилась к сборной Англии после поражения на ЧМ

Британская королевская семья обратилась в своих соцсетях к сборной Англии по футболу после поражения команды в полуфинале ЧМ-2026 от Аргентины.

«Сочувствуем Гарри Кейну и всей команде. Хотя, возможно, сейчас вы, «три льва», зализываете раны, вы все равно остаетесь гордостью нации», — говорится в сообщении.

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1. На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0. Англия сразится с Францией в матче за третье место.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в прошлом финале обыграла Францию.

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