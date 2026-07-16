Стало известно, будет ли ФИФА наказывать Аргентину за политический баннер

ФИФА не накажет сборную Аргентины за политический баннер до завершения ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет наказывать сборную Аргентины за политический баннер до конца чемпионата мира 2026 года, передает COPE.

Также отмечается, что ФИФА проведет расследование з-за действий футболистов сборной Аргентины, которые показали политический баннер после матча полуфинала ЧМ-2026.

После финального свистка полуфинала против Англии футболисты сборной Аргентины развернули на поле баннер с надписью «Las Malvinas son Argentinas», что в переводе с испанского означает «Мальвинские острова — аргентинские».

В преддверии полуфинального матча против сборной Англии вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль писала в своих соцсетях, что эта игра — «шанс остановить захватчиков».

Ранее британский журналист назвал футболистов сборной Аргентины придурками.