Стало известно, будет ли ФИФА наказывать Аргентину за политический баннер

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет наказывать сборную Аргентины за политический баннер до конца чемпионата мира 2026 года, передает COPE.
Также отмечается, что ФИФА проведет расследование з-за действий футболистов сборной Аргентины, которые показали политический баннер после матча полуфинала ЧМ-2026.
После финального свистка полуфинала против Англии футболисты сборной Аргентины развернули на поле баннер с надписью «Las Malvinas son Argentinas», что в переводе с испанского означает «Мальвинские острова — аргентинские».
В преддверии полуфинального матча против сборной Англии вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль писала в своих соцсетях, что эта игра — «шанс остановить захватчиков».
Ранее британский журналист назвал футболистов сборной Аргентины придурками.