Мостовой сочинил четверостишье в честь Месси и выхода Аргентины в финал ЧМ-2026

Мостовой: как я вам и говорил, Месси снова победил

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сочинил четверостишье в честь Лионеля Месси и выхода Аргентины в финал чемпионата мира 2026 года. Четверостишье Мостовой опубликовал в своем Telegram-канале.

«Друзья, как я вам и говорил,

Лео снова победил!

Быть не может других мнений:

Месси — лучший, Месси — гений», — сказал Мостовой.

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1. На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0. Англия сразится с Францией в матче за третье место

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в прошлом финале обыграла Францию.

Ранее фанаты Англии и Аргентины устроили потасовку после полуфинала ЧМ-2026.