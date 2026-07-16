Легенда «Спартака» назвал условие, при которым он пройдется по улице голым

Легенда сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что не верит в победу столичного ЦСКА в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ),

«Если ЦСКА станет чемпионом, я разденусь и пройдусь по улице голым», — сказал Бубнов.

ЦСКА 24 июля сыграет с калининградской «Балтикой». Этот матч станет первым в новом сезоне РПЛ. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в ЦСКА рассказали о травме Игоря Акинфеева.