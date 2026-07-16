«Перестань распространять чушь»: ЦСКА обратился к итальянскому журналисту

Пресс-служба московского ЦСКА в соцсетях жестко ответила к итальянскому инсайдеру Фабрицио Романо, потребовав прекратить публиковать ложь о трансферных планах команды.

«Фабрицио, перестань распространять чушь. ЦСКА никогда не предлагал ни одному игроку €5 млн чистыми в год. Переговоры с «Бокой» завершились в феврале — ни сделки, ни личного предложения. Мы не ищем вингеров в это окно. Перестань использовать наше имя для раскрутки сделок», — заявили в клубе.

Романо опубликовал новость о том, что ЦСКА предлагал вингеру «Бока Хуниорс» Эсекьелю Себальосу зарплату €5 млн в год, но игрок отказался.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в ЦСКА рассказали о травме Акинфеева.