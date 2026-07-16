В ЦСКА рассказали о травме Акинфеева

Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что Акинфеев стал чувствовать себя лучше

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов перед товарищеским матчем против «Динамо» заявил, что голкипер Игорь Акинфеев продолжает восстановление после травмы ноги. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Точных сроков восстановления Акинфеева не назову, но он чувствует себя уже намного лучше. Однако пока говорить о его возвращении в общую группу еще рано», — заявил Игдисамов.

ЦСКА 24 июля сыграет с калининградской «Балтикой». Этот матч станет первым в новом сезоне РПЛ. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в ЦСКА сообщили, кого хотят приобрести перед началом сезона.